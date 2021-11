Ordes renovará cinco estradas para vertebrar Mercurín, Ardemil e Lesta

Ordes. O Concello de Ordes licita a mellora de cinco viais, actuacións integradas nun único proxecto por importe de case 390.000 euros para Mercurín, Lesta e Ardemil.

Concretamente contémplase a reparación de fochancas do camiño que vai dende a estrada nacional N-550 (nas inmediacións do Brumeiral) a Cruz pasando pola Canteira con grava e tratamento asfáltico, ademais dun estendido de aglomerado en algo máis dun quilómetro. Inclúe o sobreancho nun tramo de 400 metros en ambas as marxes e barreiras de seguridade .

Repararanse as fochancas e asfaltarase tamén a pista de Agromaior, en Lesta, ao longo de algo máis de 360 metros, así como o sobreancheado en ambas as marxes nun tramo de 175 metros. Na mesma parroquia, no punto de acceso aos Abeneiros-Penedas, prevese o afirmado con formigón. Xa na vía que vai dende As Pereiriñas ata o desvío a Pepín e á estrada autonómica AC-409 prevense igualmente tarefas de reparación de fochas e asfaltado, en total serán máis de 2,8 km.

E no acceso e no núcleo de Pepín (en Mercurín), aplicarase aglomerado en tres treitos de 540, 230 e 845 metros de lonxitude, máis 140 metros de tubaxe. O.D.Vilar