Oroso conta con remanente e vai aplicar rebaixas fiscais

OROSO. O Concello de Oroso pechou o ano 2020 con superávit e un remanente de tesourería de 1.313.367 €, unha situación que reflicte, ao seu xuizo, “a boa xestión económica municipal”.

O alcalde de Oroso, Manuel Mirás, destaca que “os datos amosan a fortaleza económica das arcas municipais e a xestión responsable por parte do noso grupo de goberno, a próxima semana daremos a coñecer os orzamentos para o 2021”. Precisamente, este ano entran en vigor diferentes medidas e exencións fiscais para a veciñanza, entre elas unha rebaixa no IBI e no recibo do lixo, así como unha bonificación dun 60 % no imposto de vehículos de tracción mecánica para coches eléctricos e híbridos.

Por outra parte, tamén haberá unha bonificación de ata un 75 % no imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana a título lucrativo por causa de morte a favor de descendentes e cónxuxes. Todas estas medidas fiscais terán un impacto superior aos 200.000 euros, cos que contarán os veciños de Oroso para os seus gastos.

Por outra parte, o grupo de goberno do Concello de Oroso estudará nas próximas datas novas medidas de axuda aos sectores máis castigados pola pandemia do coronavirus, como o comercio, hostalaría e autónomos.

Á marxe das axudas, o Concello tomou dende marzo outras medidas como o reparto gratuíto de máis de 22.000 máscaras e material EPI (hidroxel e luvas), ou a desinfección do centro de saúde, espazos públicos e os arredores de establecementos esenciais, cun investimento por parte do concello de máis de 125.000 euros. O gasto do Concello de Oroso entre medidas directas, axudas, o Plan Reactiva e outras bonificacións supera os 230.000 € desde o comezo da pandemia. c.g.