Oroso exige que reabra al público su centro de salud

Oroso. El pleno de Oroso acaba de aprobar por unanimidad una moción para instar a la Xunta a “reabrir de forma inmediata os centros de atención primaria para consultas e atención aos doentes, limitando as consultas telefónicas aos trámites para os que foron creados e que non precisen da consulta do personal profesional médico”.

Así, en la primera sesión ordinaria que preside el nuevo alcalde, Luis Rey, salió adelante esta iniciativa impulsada por el PSOE y BNG con la que se pone de manifiesto que “tras 15 meses de pandemia é imprescindible recuperar a asistencia presencial”, afirmaba el concejal Antonio Leira. Además, la moción solicita “a posta en marcha dun novo mapa sanitario, que pemita a usuarios de poboacións limítrofes acudir o centro de saúde de Sigueiro con todas as garantías de servizos e mesmo de asistencia domiciliaria, e así mesmo poder dar servizo de atención no centro polas tardes”.

También piden más profesionales sanitarios reforzando salud bucodental y fisioterapia, e incorporando un trabajador social. m. outeiro