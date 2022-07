Oroso retoma os traballos

Oroso. O alcalde de Oroso, Luis Rey, visitou este xoves o Centro Cultural Fernando de Casas e Novoa para supervisar a reanudación das obras de reforma e ampliación por parte da UTE conformada polas construtoras Citanias Obras y Servicios e Grupo Mariño Obras y Servicios, que dispón dun prazo de tres meses. A actuación, que suporá un investimento de 444.456,29 euros, inclúe a construción e o equipamento dun auditorio cun aforo de 190 prazas, o acondicionamento dunha sala de usos múltiples e a ampliación da biblioteca, que pasará a contar cunha zona nova de acceso automatizado para que esté operativa as 24 horas do día os 365 días do ano.

O alcalde agradeceu o labor de todos os membros do goberno e dos técnicos que traballaron para permitir “desatascar unha obra que estivo moitos meses paralizada debido a situacións relacionadas coas anteriores construtoras adxudicatarias e completamente alleas ao concello”. “Nos tempos que corren, primeiro coa pandemia e agora debido á invasión de Ucraína, é habitual que xurdan problemas na execución das obras e o importante é que fomos quen de solucionalos para que a veciñanza poida gozar moi pronto dunha infraestrutura cultural de primeiro nivel”, apuntou Rey.

O rexedor salientou que a demora na execución das obras “non afectou nin alterou o desenvolvemento da programación cultural habitual, xa que a concellaría de Cultura seguiu desenvolvendo a súa actividade”. s. e.