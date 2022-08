Oroso selou xa a arqueta que levou o cloro ao Carboeiro

Oroso. Os informes remitidos ao Concello de Oroso por Augas de Galicia apuntan a un “derrame accidental” de cloro procedente da piscina municipal como causa da mortandade dunhas 370 troitas detectada o pasado día 12 nun tramo do río Carboeiro. E o rexedor, Luis Rey afirma que xa selaron a arqueta por onde se filtrou, e que farán obras complementarias para que non se acumule líquido.

Segundo o informe do 13 de agosto, a técnica de control de verquidos desprazada pola Xunta comprobou que “as augas residuais e fecais e as resultantes da limpeza e/ou mantemento dos filtros das piscinas atópanse conexionadas á rede de sumidoiros municipal” e que “a antiga condución anulada que vertía ao cauce o baleirado das piscinas” segue inoperativa.

Nembargantes, apreciou no foso onde se ubican os filtros das piscinas e o depósito GRG co hipoclorito a existencia dunha arqueta que conduce directamente á marxe esquerda do río Carboeiro e na que “de maneira accidental, ao efectuar labores de manipulado/recheado do GRG de hipoclorito aconteceu un derrame que acadou a arqueta localizada no foso, con posterior achega ao río Carboeiro”, coincidindo coa xestora local, Viraxes. M. Outeiro