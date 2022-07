Os máis cativos do Pino despiden o curso escolar

O PINO. As escolas infantís que pertencen á rede pública da Xunta de Galicia rematan o curso escolar esta semana. Con este motivo, a conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García Martínez, desprazouse ata O Pino para entregarlle ao alumnado unha orla e fotos personalizadas que recibirán todos os nenos e nenas que acoden á rede da Galiña Azul. Acompañada polo alcalde do Pino, Manuel Taboada, e polo xerente do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, Perfecto Rodríguez, Fabiola Martínez visitou as instalacións do centro e conversou con algúns dos 41 nenos e nenas que este curso están matriculados na Galiña Azul do Pino. Desexoulles aos menores unhas boas vacacións e agradeceu ao persoal das escolas o traballo desenvolvido ao longo do curso e tamén ás nais e pais a súa confianza no proxecto educativo da Xunta. Tamén lembrou que para o ano serán gratuítas todas as escolas para os nenos de 0 a 3 anos. C.G.