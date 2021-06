Os nenos e nenas do Pino xa poden coller praza nos campamentos

O Pino. Xa está aberto o prazo de inscrición para participar na Escola de Verán do Concello do Pino. As inscricións poderán realizarse ata o 11 deste mes e para iso haberá que cubrir a ficha que se pode descargar na páxina web do Concello, e unha vez cumprimentada, presentarase na sede electrónica para o seu rexistro (pode facerse presencialmente).

Haberá un total de seis quendas: do 23 ao 30 de xuño, do 1 ao 15 de xullo, do 16 ao 31 de xullo, do 1 ao 15 de agosto, do 16 ao 31 de agosto, e do 1 ao 7 de setembro. As actividades desenvolveranse en horario de mañá, entre 08.30 e 14.30 horas. Tal e como explican fontes municipais son un total de 50 prazas por quenda quedando supeditada á celebración da proposta a que haxa un número mínimo de participantes. No caso de que se superen primarase o empadroamento, ás familias monoparentais ou as recomendacións dos Servizos Sociais. C.E.