Os socialistas pídenlle á Xunta que constrúa a depuradora do Pino

O Pino. A deputada socialista Noa Díaz vén de presentar unha iniciativa no Parlamento de Galicia para reclamarlle á Xunta que desbloquee o proxecto de construción dunha Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) no concello do Pino, “asinado en 2018 pero adiado dende entón polo Goberno galego”.

A responsable socialista esíxelle á Xunta que garanta a execución do proxecto no ano 2023. Díaz lembra que a actuación prevista debería ser “unha obra prioritaria para o Executivo autonómico” por canto o concello do Pino “non conta con ningunha instalación de depuración de augas residuais, co prexuízo que supón para a súa poboación e para a súa contorna natural”. Puntualiza tamén que “non se explica tanta dilación nun proxecto comprometido oficialmente hai catro anos”.

Asimesmo, critica a “ineficacia amosada polo Executivo autonómico nunha infraestrutura imprescindible para un concello situado no Camiño de Santiago”. c. e.