Papá Noel recolleu as cartas dos pequenos de Frades e intercambiounas por lambonadas

Frades. Os nenos e nenas de Preescolar na Casa e das casas niño Xoaniña e Axóuxere recibiron a visita de Papá Noel, que lles recolleu as cartas e escoitou as súas peticións de agasallos para os próximos días. Unhas misivas que intercambiou por lambonadas. Esta visita abre o programa especial de Nadal do Concello de Frades, que culminará o martes 5 de xaneiro coa visita dos Reis Magos á rapazada do municipio. A programación será especial este ano por mor da COVID, que obrigará a reservar entrada en todos os espectáculos chamando ao 981 695 567 ou ao número 981 695 663 para evitar aglomeracións.

Así, o luns 21 de decembro será a quenda do Carteiro Real, que ás 11.00 horas visitará o CPI de Ponte Carreira para repartir lambonadas e recoller as cartas para os Reis Magos. O martes 22, ás 17.00 horas, o multiúsos de Frades acollerá a actuación do ilusionista Dani Polo, cun

espectáculo para toda a familia que mestura a maxia participativa, o humor e as ilusións. Así mesmo, o Concello de Frades convoca unha nova edición dos seus Campamentos Municipais de Nadal, dirixidos a nenos e nenas de idades comprendidas entre os 3 e os 12 anos. Terán lugar no pavillón municipal de Ponte Carreira, en horario de 9.30 a 13.30 horas, durante 8 días (23, 24, 28, 30 e 31 de decembro e 4 e 5 de xaneiro). O obxectivo, unha vez máis, é axudar a conciliar.

Unha das novidades deste ano será a primeira edición do Mercado de Artesanía en Frades, que terá lugar o sábado 26 de decembro. Entre as 10.00 e as 20.00 horas, a praza de Ponte Carreira acollerá postos de artesanía local e da comarca onde se poderán mercar agasallos orixinais e feitos a man. O martes 29 de decembro, ás 17.00 horas, o multiúsos acollerá A familia Papaventos. A chegada dos Reis o día 5 porá o punto e final á programación. Será unha visita que substituirá á tradicional cabalgata e festival de Reis. Para evitar aglomeracións, as súas Maxestades, acompañadas dunhas mascotas, farán tres visitas en tres horarios diferentes: de 12.00 a 13.00 horas estarán no exterior do pavillón municipal de Abellá, de 15.45 a 16.45 horas, no exterior do multiúsos de Frades e a partir das 17.00 horas poderán verse na Praza de Ponte Carreira (en caso de choiva, faríase todo en interiores). A.P.