Paradas en estudo para o bus metropolitano orosán

Oroso. As empresas adxudicatarias dos contratos XG800: comarca de Ordes e norte da de Santiago e XG811 norte da comarca de Bergantiños e Camariñas, ao fío dos escritos que recibiron da veciñanza de Oroso, comunicaron a Mobilidade a necesidade de habilitar paradas para o Transporte Metropolitano polas necesidades “que teñen diversos colectivos de persoas usuarias do transporte de viaxeiros que acuden diariamente a Santiago”, incluindo estudantes orosáns e de Val do Dubra ou traballadores.

Deste xeito, solicitan que, nun prazo de 15 días, a Xunta informe sobre a efectividade dunha serie de paradas na capital galega. Trátanse das de Rosalía de Castro, Santa Marta, Castiñeiriño, Vista Alegre, Juan XXIII, Igrexa de San Caetano, San Roque, Virxe da Cerca (Praza de Abastos), Alameda, Pontepedriña, Rotonda Restollal, Rotonda de Sar, Colexio Antón Fraguas, CPI Fontiñas, San Lázaro, San Caetano, Estación de Tren, Camiño Novo, Hospital Clínico, rotonda Castiñeiriño, Fontiñas, Praza de Vigo, Sar e Fontiñas (Antón Fraguas).

O escrito foi recibido polo xefe de servizo de Mobilidade o pasado día 6. m. outeiro