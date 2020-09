Proxectan unha nova rotonda para Melide

O alcalde de Melide, José Manuel Pérez, e o primeiro tenente de alcalde, José A. Prado, tiveron unha reunión de traballo o mércores na vila con Sergio Vázquez, secretario xeral de Infraestruturas do Ministerio de Fomento; Javier Losada, delegado do goberno en Galicia; Pilar López- Rioboo, subdelegada do goberno na provincia da Coruña; e Ángel González, xefe de Demarcacións de Estradas en Galicia.

Na xuntanza valoráronse actuacións en materia de seguridade na estrada N-547 ao seu paso por Melide. O Concello pediu a instalación dunha rotonda para mellorar a seguridade nesa vía ao seu paso pola vila, cuxo proxecto, segundo avanzaron, xa se está a redactar.

Así, as peticións do equipo de goberno ao Ministerio de Fomento foron a necesidade de instalar unha rotonda no cruce de Santa María, enlace de camiños cara Santiago de Compostela que concentra unha alta influencia de peregrinos, ademáis de ser o lugar no que se entrelaza unha das estradas principais de entrada e saída ao casco urbán ca principal vía de comunicación co veciño Concello de Santiso e a futura conexión coa A-54. “O aumento da seguridade nos pasos de peóns da N-547 ao seu paso polo noso concello son actuacións necesarias”, aseguran.

O representante do Ministerio de Fomento que visitou o lugar no que se vai a instalar a rotonda, informou ao equipo de goberno que a consecuencia da reunión que a finais do ano 2019 mantiveron na subdelegacion do Goberno na Coruña, José Manuel Pérez e José Antonio Prado cos representantes do Goberno central, está en redacción o proxecto para poder executar esta actuación que incremente a seguridade para viandantes e condutores que utilizan esta vía de comunicación no seu día a día.

Desde o goberno local congratúlanse deste anuncio “valorando moi positivamente a disposición mostrada en todo momento polo Ministerio coas necesidades de Melide, acordando seguir en permanente contacto para incrementar a seguridade da N-547 ao seu paso pola vila”.