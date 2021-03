Remata o día doce a campaña ‘Arzúa, a túa tenda’, destinada a apoiar ó comercio local

Arzúa. O vindeiro venres 12 será o último día para aproveitarse dos bonos postos en marcha polo Concello e Aeca (Asociación de Empresarios da Comarca de Arzúa) para incrementar as compras nos negocios da vila. A veciñanza que aínda descoñeza esta campaña (Arzúa, a túa tenda) está a tempo de desfrutar dos bonos de 30 € cos que poderán mercar nos negocios participantes produtos dun valor de ata 50 € (os 20 € restantes son aportados pola administración local). Son un total de 38 os establecementos que participan nesta iniciativa. Ditos vales poden adquirirse na sede da asociación.

Hai que lembrar aos veciños e veciñas que a finalidade da campaña non é outra que activar o pequeno comercio, nuns momentos nos que están a sufrir graves perdas económicas a causa da pandemia. A través dos citados bonos, Concello e Aeca benefician aos establecementos locais, pero tamén á veciñanza, que logrará un gran aforro mercando nos negocios do municipio. Os locais adheridos son do máis variado: moda, alimentación, ópticas, librarías, hostalería, zapaterías, xoierías ou tendas de mobles. Quedan cubertas todas as necesidades. A. P.