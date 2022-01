Rexeitan que Ordes ‘desvíe’ case 335.000 euros do POS a gasto corrente

Ordes. O BNG de Ordes amosa a súa satisfacción de que os fondos do Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña fagan posible implantar o servizo de saneamento nos núcleos do Gouzón, a Castiñeira e Altiboia, na parroquia de Leira, cunha achega ao proxecto de 258.148,14 €, así como a mellora de accesos en Bean, Pereira, Vilamaior e Poulo, onde contribúen con 57.913 €. Pero, pola contra, critican que o alcalde “desvíe” 334.701 € a gasto corrente.

O portavoz municipal do BNG, Pablo Vidal, manifestou que “con eses cartos poderíase amañar o camiño entre a rúa e Carballedo en Buscás, dotar dun uso deportivo a parcela do karting no polígono, recuperar a actividade municipal na antiga casa consistorial liberando o edificio novo para implantar outros servizos, estender a rede de abastecemento de auga a outros núcleos coma O Canedo ou dotar de iluminación ás sendas peonís do Paraíso á Costa, do Paraíso á Pinguela ou do Valado a Raxide”. Por iso, abstivéronse no punto.

O BNG aproveitou a sesión para tratar “diversas preocupacións que lle trasladou a veciñanza”, como instar á limpeza en profundidade e mantemento da piscina Iván Raña Fuentes e arranxar deficiencias; solicitar ao Sergas que no servizo de saúde mental do centro de saúde manteña o persoal para aconstancia nas terapias; requerir ao Ministerio de Transportes que retire a herba da pampa da N-550, e tamén que se siga a estender a fibra óptica e banda ancha, tanto pola vila como nas parroquias rurais. C.G.