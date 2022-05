O ceo vestiuse de gala para adornar as festas gastronómicas que se celebraron este domingo na comarca. Oroso rendía culto á troita e Melide ós seus afamados melindres. E as dúas localidades quedaron pequenas para recibir ós miles de visitantes que en ámbolos dous casos racharon con todas as previsións. Sigueiro agotou os 400 quilos de troitas fritidas que se repartiron de balde e Melide tivo que pechar as casetas da feira por falta de melindres xa que agotaron incluso a fariña nunha xornada de ventas que non se recorda na historia dunha festa que cumpliu xa 30 edicións.

Cerca de 15.000 persoas achegáronse este domingo ata Sigüeiro para gozar das actividades do día grande da XXIV Festa da Troita de Oroso, entre as que destacaron na alameda de Góis a degustación popular de máis de 400 quilogramos de troitas fritidas e o pregón a cargo do presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, que se estrenaba nesta faceta, ademais da actuación das charangas Os atrevidos e Os celtas e, xa no serán, o concerto de Leilía e a verbena amenizada pola música da orquestra Costa Dorada.

Despois do pregón, e mentres centos de persoas en ringleira íanse facendo con racións gratuítas de troitas fritidas, procedeuse á entrega dos premios do Concurso de Pesca, que na categoría de adultos deixou o seguinte podio: Manuel Rey Mira (1º), José Roca Cores (2º) e Juan Brea Montaña (3º). Pola súa banda, na categoría infantil os sete participantes premiados foron Lara Nogareda Villaverde (1ª), Xiana Pereiro Míguez (2ª), Alicia Fernández Lojo (3ª), Lola Fernández Lojo (4ª), Hugo Brea Suárez (5º), Rodrigo Mallo Guerra (6º) e Daniela Vila Sixto (7ª).

Unha situación moi semellante viviu Melide. Miles de visitantes aplaudiron a lectura do pregón a cargo da xornalista Cristina Pampín e o nomeamento de embaixadores do melindre, un recoñecemento que recibiron a propia pregoeira, José Mouriño, Pablo Laya, Daniel Quintás, Román Varela, Kike Piñeiro, Eloy Cancela, Pedro Coego e Manuel Garea.

E mentras tanto os melindres, os ricos e os amendoados volaban das casetas situadas nas rúas melidenses, ata o punto que a gran maioría pecharon bastante antes do horario previsto por falta de existencias. Non se recorda un día igual nos trinta anos de festa.