Exigen explicaciones ante la aparición de truchas muertas en Oroso

Oroso. Alexander Doval, portavoz del PP de Oroso, acaba de solicitar formalmente al ejecutivo local de PSOE y BNG explicaciones tras la aparición de truchas muertas en el río Carboeiro, al parecer por un posible vertido de cloro. La noticia la divulgaba el partido Oroso Renovable el pasado fin de semana, tras encontrar ejemplares sin vida en el entorno de Sigüeiro.

De esta forma, Doval ha pedido que la cuestión se lleve bien a pleno o a comisión “ante o mutismo do grupo de goberno, sen ningún tipo de animadversión e co único propósito de facer un exercicio de transparencia do que, ao noso entender, debe ser un Concello”. Su intención es que, a la mayor brevedad posible, se dé cuenta “de maneira clara e transparente do acontecido ca vertedura da piscina municipal ao río Carboeiro, das medidas correctoras e calquera outra información de interese sobre o tema”.

Y, a su vez, el regidor emitía un comunicado explicando que ya ofreció su colaboración a las autoridades, y que están a la espera de los informes de Augas, pero también del de la concesionaria de la piscina ante la proximidad de las instalaciones. Termina subrayando que se dirimirán todas las responsabilidades “conforme á lei”. M. Outeiro