Suspendidas durante un mes as actividades deportivas en O Pino

O Pino. O Pino é un dos concellos que se atopan no nivel 3 de restricións, polo que o goberno local víuse obrigado a tomar novas decisións respecto á actividade deportiva da vila. “Dende diferentes concellos, entre eles o do Pino, mantívose unha reunión con representantes da Xunta para aclarar se era factible manter as escolas deportivas municipais e as actividades físicas para adultos, que xa se viñan realizando en grupos reducidos. A resposta do Goberno autonómico foi que habería que cumprir coa norma de Sanidade”, aclaran dende o Concello.

Esta normativa, explican fontes muncipais, indica no caso de deporte non federado, “que en instalacións e centros deportivos poderase realizar a actividade de forma individual, sen contar, se é o caso, o monitor, e sen contacto físico”. Ante isto, o goberno local decidiu suspender as clases durante un mes, momento no que, indica o alcalde Ignacio Codesido, “volverase a analizar a situación”. O rexedor agarda que para entón se poidan retomar de novo tanto as actividades deportivas para adultos, como as escolas para os menores de idade. Polo que respecta ás propostas culturais e aos cursos que se imparten na casa de cultura (costura, bolillos e bordado ao aire), estas séguense celebrando, infoman dende o executivo local. A.P.