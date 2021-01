Timan a un veciño de Trazo coa estafa da revisión do gas butano

Trazo. O Concello de Trazo informou onte á súa veciñanza de que se produciu no municipio o famoso timo dos revisores do gas butano. A estafa tivo lugar na parroquia de Campo e os implicados fixéronse pasar por técnicos da empresa Calvo. Á vítima roubáronlle 357 euros por unha suposta cociña en mal estado e con fugas. Segundo explicou o Concello, os estafadores desprázanse en dous coches: un Golf vermello de tres portas e un Mercedes deportivo de cor gris. Alertan aos veciños para que teñan a máxima precaución e piden que en ningún caso lles permitan acceder ao domicilio. Lembran que non é a primeira vez que sucede algo así en Trazo. A Garda Civil estivo a buscar aos estafadores, que tamén foron vistos por Mesía e Frades. A.P.