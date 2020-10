Touro acolleu a 15 camiñantes de toda Galicia na Ruta dos Tres Ríos

Touro. Un grupo de sendeiristas, da man de Galicia Senderismo, desfrutou o domingo da Ruta dos Tres Ríos de Touro, un percorrido que culminou na fervenza do Inferniño. Quince camiñantes procedentes de toda a comunidade fixeron o roteiro e “como é típico no tempo do outono, desfrutaron das paraxes máis fermosas da natureza de Touro, entre choiva e claros con sol”, informan fontes municipais. O percorrido transcorreu polas parroquias de Touro, Fao, Cornado e Novefontes. O de 19 quilómetros durou cinco horas e media.

Galicia Senderismo, a través dos seus responsables, agradeceu ao goberno local “todas as facilidades” para organizar esta ruta. “É limpa, marcada e recomendable”, apunta o responsable de dito colectivo, Gumersindo Rodríguez. “Sempre repetimos con esta fermosa ruta”, indica o líder do proxecto. Os participantes cumpriron en todo momento as recomendacións das autoridades sanitarias para combater o covid-19. Por certo que a administración local continúa cos traballos de desbroce e limpeza de maleza nas marxes das estradas, pistas e camiños no municipio. A campaña comezou en xuño e continuará nas próximas semanas. Lembran que hai que gardar distancia entre as plantacións forestais e as vías públicas. A. P