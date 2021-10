Touro destina 40.000 € á reforma do ximnasio que critica a Marea Veciñal

touro O Concello de Touro investiu 39.831 euros na mellora do xinmasio municipal e nas instalacións do pavillón polideportivo, ubicado en Fonte Díaz, unha obra que foi criticada por Marea Veciñal, que dí levar reclamando a obra desde 2017 “e o goberno quere agora vender propaganda barata e gasta 40.000 euros en pintar as máquinas obsoletas, cambiar o chan e tirar un tabique”. Desde o Concello explicase que se afrontou o gasto a través dunha subvención da Vicepresidencia Primeira da Xunta e Consellería de Presidencia, axuda que representou o 70 por cento do investimento. O resto foi por conta das arcas municipais. A contratista Silva & Pampín executou as melloras durante os meses do verán. Os traballos permitiron a ampliación do xinmnasio municipal, o pintado das paredes e a instalación de solo e falso teito. arca