Touro educa na igualdade cun xogo dos Bolechas

TOURO. O alumnado do CPI Fonte Díaz de Touro recibirá á volta das vacacións de Nadal un exemplar do xogo dos Bolechas Touro en igualdade, coñece o teu concello. Trátase dun proxecto educativo posto en marcha polo goberno local que aposta pola igualdade e que foi apoiado polo programa do Ministerio de Igualdade do Goberno central. O xogo está pensado para toda a familia e, a parte de sensibilizar sobre este tema, tamén aporta coñecementos aos nenos e nenas acerca do seu municipio. O CPI recibiu un total de 250 exemplares. A.P.