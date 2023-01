Touro mantén ao día o pago das facturas ós provedores

Touro. O Concello de Touro vén de informar de que mantén ao día o pago das facturas que presentan as empresas que desenvolven proxectos ou prestan servizos para o municipio. O goberno local rexistrou un Período Medio de Pago (PMP) de 7,60 días no terceiro trimestre de 2022, segundo a estatística oficial dos indicadores de Período Medio de Pago fixado polo Real Decreto 635/2014, “que establece a obrigatoriedade das corporacións locais de remitir puntualmente ao Ministerio de Facenda e Administracións Públicas esa información”, indica o Concello.

A proporción das operación pagadas aos provedores foi no terceiro trimestre de 2022 de 8,5 días, por un importe total de 377.576 euros. O Concello tiña pendente de pago nese trimestre un total de 69.327 euros, cunha previsión de pago de 2,24 días. Pola súa banda, o Período Medio de Pago a provedores do goberno local no segundo trimestre de 2022 foi de 4,76 días.

Nese trimestre, no que non se rexistraron operacións pendentes de pago, a cantidade total pagada foi de 456.577 euros. No que se refire ao primeiro trimestre do ano 2022, o Período Medio de Pago a provedores foi de 6,25 días.

A cantidade pagada sumou un total de 300.097 euros. c.e.