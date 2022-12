Touro. Os nenos e nenas de Touro están a desfrutar ao máximo destas vacacións de Nadal grazas ás actividades que está a organizar o Concello. Un dos obradoiros no que veñen de participar foi o de elaboración de bonecos de neve. Unha vintena de nenos e nenas traballaron durante toda unha tarde para conseguir crear a famosa figura típica destas datas.

Asemade, os máis pequenos da casa desfrutaron dunha tarde de Nadal no pavillón municipal na que bailaron, cantaron e xogaron. A rapazada que asistiu participou nos xogos, nas manualidades e tamén se fixeron tatuaxes. Asistiron asemade á función Soño do paiaso Fifo, que estivo moi animada. A tarde rematou coa visita de Papá Noel, que recolleu as cartas e peticións dos nenos e nenas e entregoulles caramelos.

Pero non só a cativada está a celebrar estas datas. Hai uns días os maiores da vila participaron nun obradoiro de Nadal no centro social no que elaboraron tamén bonecos de neve. Asemade, a Banda de Música Isabel II de Touro foi a protagonista do Concerto de Nadal na casa da cultura da vila. O acto contou coas interpretacións da Banda Xuvenil e da Banda de Música Isabel II de Touro, que seleccionaron un repertorio para estas festas de Nadal. Organizaron o concerto o Concello e a Banda. c.e.