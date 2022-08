Trazo organiza saídas á praia todos os mércores

TRAZO. O Concello de Trazo puxo en marcha este verán unha variada programación que busca axudar a conciliar ás familias con entretemento para os máis pequenos. Pero máis alá das iniciativas infantís tamén se están a desenvolver actividades para as adultos. É o caso dos Mércores de Praia, unha actividade que leva á veciñanza ata o areal de Barraña, no concello de Boiro, os mércores deste mes de agosto. É asemade unha iniciativa gratuíta á que poden anotarse todas as persoas maiores de idade empadroadas na vila. O autobús inicia o percorrido polas parroquias da vila de Trazo ás 09.00 horas e regresa ás 19.00 horas, con ánimo de aproveitar ben o día. As prazas son limitadas e serán outorgadas por orde de inscrición. Para anotarse non hai máis que chamar ao número de teléfono 981 689 001 ou ben acudir presencialmente ata a casa consistorial. De momento a veciñanza xa desfrutou de dúas xornadas de area e mar no municipio de Boiro. A. P.