Un ferido en Ordes ao envorcar o vehículo que conducía

Unha persona tivo que ser evacuada ao resultar ferida en Ordes (A Coruña) despois de envorcar o vehículo que conducía na noite do sábado ao domingo.

Segundo informa o 112 Galicia, tivo constancia do accidente sobre as 00,45 da madrugada. Sobre esa hora, un particular contactaba cos xestores de emerxencias para informar de que había un turismo envorcado no punto quilométrico 2 da DP-5903, preto de Ponte Quinín. Tras comprobar coa axuda dunha lanterna, o alertante asegurou que no interior do vehículo había unha única persona ferida e que, posiblemente, estaba atrapada. Seguidamente, o 112 Galicia pasou o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos Bombeiros de Ordes, aos axentes de Tráfico, á Policía Local e a Protección Civil. Unha vez no punto, os Bombeiros indicaron que a persona ferida, condutor e único ocupante do turismo, xa fora liberada sen ser preciso excarcerar. Así, tras proceder coas tarefas de limpeza da vía unha vez foi evacuado o condutor polos profesionais sanitarios, os bombeiros deron por finalizada a súa intervención.