Un mural do ordense Sokram, na elite

Ordes. Marcos Couso, ordense membro do colectivo Mutante Creativo, do grupo Dios ke te Crew e muralista de renome coñecido por Sokram, vén de acadar o terceiro premio ao mellor mural de setembro para Street Art Cities, a maior comunidade internacional de arte urbano. E fíxoo con Political correctness, proposta plasmada nos muros dun inmoble de La Bañeza, León, na IX edición do Festival Internacional de Art Aero Rap, que incluíu sete novas obras nas fachadas, tanto con técnicas de aerosol coma adhesivos. Sokram é colaborador e un dos habituais de DesOrdes Creativas. o.d. vilar