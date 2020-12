Varios mozos incumpren o toque de queda nunha cervexería de Tordoia

Tordoia. A Garda Civil de Ordes detectou á medianoite do domingo a dez vehículos estacionados fronte unha cervexería de Tordoia. Ao inspeccionar o lugar, interceptaron a un grupo de mozos que consumía alcohol na terraza cuberta do establecemento, aínda que tras percatarse da presenza policial, escaparon monte a través. Pero os axentes lograron interceptar a tres deles, que tras ser identificados, foron propostos para sanción administrativa.

Posteriormente, a Garda Civil comprobou o interior do bar (que se atopa pechado ao público) onde descrubriron máis clientes. Aproveitando que unha das persoas intentaba escapar por unha porta lateral, os axentes accederon ao interior, onde identificaron a outros catro mozos. A un deles interceptáronselle 3,5 gr de marihuana e 0,9 gr de cocaína. Todos foron propostos para sanción administrativa. A encargada do establecemento foi denunciada por infracción grave á Ley de Emprendedores de Galicia, por estar exercendo unha actividade con todas as saídas do local pechadas para evitar unha inspección policial.

Tanto a xerente do bar como a clientela estaban sen a máscara de protección. Este incumprimento da hora de queda chega pouco despois do sucedido en Touro, onde un furancho estaba aberto pasada a media noite. A.P.