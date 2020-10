Volven as propostas deportivas á vila arzuá

ARZÚA. O Concello de Arzúa vén de presentar a súa oferta de actividades das escolas deportivas e culturais para o curso 2020- 2021. O departamento de Deportes ofertará de novo ximnasia para a terceira idade a partir dos 60 anos, ioga para maiores de idade, e tenis e patinaxe a partir dos cinco anos. Completa esta oferta coa disciplina de zumba para maiores de 18 anos. Por outra banda continúan as actividades de danza moderna e pintura para os cativos de máis de cinco anos. O prazo para inscribirse en calquera das propostas será do 15 ao 30 de outubro na oficina de Cultura e Deportes situada na Rúa Padre Pardo, 33, 1º andar. Abrirase un segundo prazo do 2 ao 30 de novembro para cubrir posibles prazas libres. Todas as actividades comezarán a primeira semana do vindeiro mes de novembro e realizaranse cumprindo os protocolos anti covid-19. Para máis información, os interesados poden chamar ao teléfono 981 500 222. A.P.