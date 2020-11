Webseries ‘made in’ Europa e América no Carballo Interplay

Trinta e unha webseries de todo o mundo competirán na sección oficial da sétima edición do Festival de Contidos Dixitais Carballo Interplay, que se celebrará do 18 ao 21 de novembro atendendo ás restricións dictadas polas autoridades sanitarias, e que repartirá máis de 5.500 euros en premios.

A organización do festival elixiu, entre as propostas chegadas de todo o mundo, un total de 7 series galegas e en galego, 10 do resto do Estado e 14 doutros países. Entre as webseries internacionais que se poderán ver no VII Carballo Interplay hai propostas de Arxentina, Uruguai, Chile, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Austria, Francia e Portugal. A maioría son en español, pero tamén se escoitarán historias en inglés, francés, alemán, portugués, euskera e catalán.

O Carballo Interplay ofrecerá unha completa panorámica “do que se está cocendo no mundo das webseries a nivel global”, aseguran dende a organización. Atendendo a esta panorámica, a comedia segue a ser a fórmula preferida polas creadoras e os creadores dixitais para contar as historias máis diversas, dende o entretemento sen pretensións á comedia negra con trasfondo social.

O público que se achegue á sección oficial desta sétima edición poderá ver varias parodias dun sector audiovisual que se ri de si mesmo e das peripecias que deben atravesar os artistas para chegar a conectar co seu público (e para gañar cartos facéndoo), ademais de varias comedias xeracionais, frescas e sen complexos, protagonizadas por mulleres, e comedias con trasfondo social e con vontade divulgativa.

Tamén hai humor repunante, humor negro, humor absurdo e humor triste e viral. E, por suposto, proxectos que atravesan os límites dos xéneros para crear mesturas como a comedia zombie, a crítica cinematográfica gore (e divertida) ou a ficción cómica ao servizo da promoción turística.

Varios dos proxectos finalistas empregan, de feito, a creatividade audiovisual dixital como unha fórmula para a divulgación histórica, patrimonial, turística ou de saúde sexual e reproductiva. Trátase de propostas producidas ou respaldadas por entidades públicas que empregan as fórmulas propias das webseries para conquistar públicos máis novos e diversos. Tamén hai thriller, terror, drama e varias historias con trasfondo social ou que usan a autoficción como ferramenta para falar do trauma social e íntimo do exilio e da emigración.

PREMIOS. Nesta sétima edición repartirán máis de 5.500 euros en premios. Haberá tres bloques: versión orixinal en galego, estatal e internacional. En cada un deles as webseries competirán por cadanseu premio de 800 euros, que decidirá o xurado do festival, composto por Brays Efe, Alfonso Zarauza, Fernanda Tabares, Guillermo V. Zapata e Andrea Gumes.

Ademais o público decidirá cos seus votos entre todas elas un premio de 400 € e un xurado novo composto por Laura Méndez, Antía Suárez e Jaime Regueiro entregará outro galardón de 400 €. A Asociación Sindical Galega de Guionistas (AGAC) patrocina un premio ao mellor guión dotado con 200 € e a Asociación de Profesionais da Dirección e a Realización de Galicia (CREA), un premio á mellor dirección, dotado tamén con 200 €. Finalmente, entregaranse os galardóns á mellor actriz e ao mellor actor.

O nome das webseries gañadoras coñecerase na gala de clausura do festival, que se emitirá por streaming e que reflexionará sobre esta nova forma de relacionarnos entre os seres humanos.