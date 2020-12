Xa se poden inscribir os nenos de Arzúa á gala ‘A Maxia dos Reis’

Arzúa. A esperada Cabalgata de Reis non será posible en Azúa, pero a cambio, o día 5 celebrarase no Multiúsos Terra do Queixo ‘A maxia dos Reis Magos’, unha gala que contará cun espectáculo de Cayetano Lledó. Xa están abertas as incricións, posto que é necesario reservar praza para controlar o aforo. “O público estará sentado presenciando un gran espectáculo de maxia e teatro que contará coa visita das Súas Maxestades”, sinalan fontes municipais. Este ano para garantir a distancia persoal de seguridade non poderán atender un a un a todos os menores pero igualmente os Reis pasarán polo Multiúsos a saudalos e a entregarlles un agasallo coa axuda dos seus paxes. As inscricións poden facerse a través do teléfono 981 500222 ou no correo cultura@concellodearzua.com. O número de pases por persoa serán catro e un acompañante por cada menor. Aconséllase acudir co DNI e hai que ir dez minutos antes para evitar aglomeracións. A.P.