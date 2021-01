Xornalismo na Escola chega ata un IES de Ordes

ORDES. A quinta edición de Xornalismo na Escola la Caixa volve este venres ata Ordes cun programa didáctico sobre os medios de comunicación que desenvolven o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia e la Caixa para mostrar a profesión desde outro punto de vista. Nesta ocasión, o IES de Ordes acollerá dous obradoiros de Xornalismo na Escola la Caixa, impartidos por Ángel Castro Silva, o primeiro deles entre as 9.10 e as 10.50 horas e o segundo entre as 10.50 e as 12.10. Castro Silva, ademais de ser licenciado en Xornalismo, ten o dobre mestrado en Profesorado e Comunicación Transmedia e traballou en redaccións. Haberá máis talleres o 19 de febreiro e 13 de marzo. m. m.