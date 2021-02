HACE ALGÚN TIEMPO, ante de estos brutales confinamientos, un amigo me llamó para tomar un café y quedamos en la maravillosa plaza de A Quintana. Me sorprendió que nada más llegar vi que estaba esperándome bastante agitado. Fue sentarme y ya me dijo que tenía que volver a operarse a corazón abierto.

En cuestión de segundos mi cuerpo quedo quebrado, frágil, vulnerable, sentí la frescura que deja el corte perpendicular al esternón, ese miedo natural que se tiene los días previos a una operación como la que mi amigo y yo mismo habíamos pasado para corregir una cardiopatía congénita.

Nos operó el mismo cirujano en el viejo hospital de Galeras hace 40 años de aparente normalidad pero siempre con cierta congoja. Pasaron cuatro décadas y volver a sentir los miedos, la fragilidad física en la que te deja una operación de ese calado es algo real, que mi cuerpo percibía mientras mi amigo me iba contando detalladamente su grave diagnóstico: aneurisma de raíz aórtica.

Su cara, entre el cielo y las piedras de la Catedral, era la de una persona sumida en el desánimo, abatida, ante lo que consideraba una intervención muy potente y más en estos tiempos, insistía en el miedo escénico que le daba entrar en el quirófano y estar en la uci, porque los aparatos que ves cuando te despiertas le imponen. Le interrumpí para dejarle claro que es un error ese temor, porque los aparatos son los que te vigilan, los que avisan a las enfermeras cuando algo empieza a ir mal. El miedo sería lógico si no existiera esa tecnología segura y eficaz que tanto ayuda a los profesionales y beneficia a los pacientes. Continué explicándole que las ucis de hace 40 años nada o poco tiene que ver con la de ahora. No sé cómo pero fui capaz de tranquilizarlo, supongo que sería entre mi experiencia y el argumento de que en estas circunstancias el miedo es el mejor de los aliados.

Le recordé una entrevista con el prestigioso cirujano cardíaco, José Benito García Bengochea, en EL CORREO GALLEGO. Ante la pregunta de qué se siente cuando se tiene un corazón en las manos, el profesor fue tan tajante como magistral: “En el quirófano hay que ejercer la técnica lo mejor posible, el aspecto sentimental queda fuera”.

Sutilmente le dejé claro a mi buen amigo que como paciente tiene que hacer lo mismo, es decir, controlar la parte emocional para entrar en quirófano y estar en la uci con valentía, sin titubeos, sin miedos, con la confianza y la seguridad que da estar en manos de grandes profesionales. Eso es lo que tienes que poner de tu parte, le dije. “Está bien, Juan, tú hablas bien, pero noto el cuerpo como si estuviera recién operado”, fue su respuesta.

Entendía esas sensaciones, eran las mismas que yo percibía al inicio de la conversación cuando me dijo que tenía que volver a operarse. Aunque esos sentimientos no los reconocí hasta una semana después de haber sido dado de alta, celebrando en su casa el éxito de su segunda operación a corazón abierto.