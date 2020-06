A nosa fala

ando a lle dar voltas a unha palabra que non escoitara nunca, un ten as súas limitacións. A palabra é “xalundes”. Puxéronlla a un meu neto nun exame deses “feitos na casa” -dito e entendido sexa sen ningunha intención pexorativa- nun exercicio que lle chegou e devolveu vía Internet unha vez debidamente cuberto.

Xalundes ven sendo o mesmo que nalgures. Nalgures quere dicir nalgún sitio, nalgún lugar, e xalundes quere dicir o mesmo. Pois mira ti que ben. Un idioma coma o noso, que é quen de xerar falas gremiais con máis de doce mil palabras, ten que ser necesariamente feraz e rico, vizoso. Si nalgures quere dicir o que dixemos, ningures quere dicir o contrario, en ningún sitio.

hai anos, Anxo Tarrío, faloume da palabra “togures” que viña sendo algo así como “en tódolos sitios”, en todas partes, pero non recordo se me falara dela porque a encontrara nalgún texto ou porque se lle ocorrera e el. En calquera caso a min parecérame moi ben. Os idiomas tamén se fan así, tamén así se constrúen. Quen non o crea que consulte con Luis de Góngora ou con Otero Pedrayo, según pretenda aplicar o dito ó castelán ou ó galego.

Había ben tempo que eu non me metía na mesta pataqueira da linguaxe. Carlos Casares, que durante moitos anos foi unha especie de irmán maior meu e durante toda a súa vida un mestre na moi difícil arte de escribir bos artigos, aconselloume repetidamente que nunca me metera a escribir nin de política, nin de relixión, nin de sexo... pero nunca me dixo nada de que non debería falar nunca do tema da lingua. Cada vez que o fixen, cada vez que me metín a falar da lingua, da nosa lingua, apañei “de lo lindo”, pero ben se ve que non escarmento e sigo, dálle que dálle, aínda que só sexa por enredar un pouco.

hoxe teimo de novo. Algo testanciño si que o son. Decídome a facelo así en cada oportunidade na que vexo na tele ou escoito na radio a calquera xente de nós falando un galego convertido nun dialecto castelán ou, o que é peor, nun ridículo patois que non é ningunha cousa nin outra, nin peixe nin carne. Será que son un “diferencialista”? Un adicto ós hiperenxebrismos que pensa que a xente non vai falar máis galego, senón menos, porque lle resulte máis fácil entendelo asimilándoo ó castelán. Penso, ben polo contrario, que se ha envorcar no seu uso canto máis se diferencien un do outro, canta máis entidade propia teñan e non se sintan ridículos ó ter consciencia de que non están a falar ben nin un, nin outro. E isto confésoo a risco de que en vez de escribir volcar, escriba envorcar prestándome a algunha xolda ca outra.

A nosa fala ten unha sintaxe propia, unha fonética propia e un léxico tamén propio que están a se deteriorar, facendo de tal xeito que non pouca xente prefira falar un bo castelán antes que un mal galego. O caso contrario non se está a dar, según eu o vexo. Creo que os da Xeneración Nós, os máis deles, así o entenderon no seu tempo. Un exemplo de que podo estar no certo nesta miña apreciación é o xeito que o apostrofe tivo de sobrevivir nos rótulos comerciais, mentres practicamente desapareceu da escrita “culta”. Hai aspectos no labor do ILG, encomiable e valiosísimo en tantos conceptos, deveu nun seguimento a ollos cegos dun único idioma culto: o castelán, cando hai outros, por exemplo o italiano, do que poderiamos ter adoptado algunhas cousas máis acordes có que nos é propio: os grupos consonánticos cultos, por poñer outro exemplo. E xa que estamos nestas e andamos neste ano a voltas con Carvalho Calero, que dicir entón do portugués?

Polo camiño que levamos teño que recoñecer o moito que me equivoquei cada vez que sostiven que o galego, fronte ó castelán, seguiría sendo galego; mentres que fronte ó portugués acabaría sendo subsumido por este. Craso erro o meu. O noso idioma está sendo dialectalizado ata a exasperación, mentres que o brasileiro, que é unha variedade do portugués, ten unha entidade propia, dito sexa por poñerlles un exemplo próximo e comprensible, o noso estase a converter no que non se poderá chamar unha variante do castelán.

aí chegados millor será non entrar en si o portugués é fillo do galego, ou viceversa, e máis en si o que podemos é acabar falando portugués porque, o que imos acabar falando, é un castelán mal falado. E non só iso. Podemos acabar manexando un só idioma cando é sabido que o falar dous implica, non só unha maior riqueza, senón tamén a donidade de aprender un terceiro sen tanto esforzo como o necesario cando un é tan nó monolingüe.

Así que por fin entendo que millor será comezar de vez a aproximar timidamente a nosa ortografía, pouco e pouco, todos ó tempo, pois un idioma non se sostén utilizando varías grafías e nas cuestións ortográficas. Se o que quere é que a xente se entenda e se comprenda, sen farfullar diversas normas, non valen democracias senón convenios cando non imposicións, obiter dicta, coma a da RAE cando de súpeto acordou, por exemplo, deixar de acentuar “solo” en calquera caso ou suprimir a letra “LL” substituíndoa polo “Ll”. En resume que co ata eiquí dito e máis con isto ultimo xa temos leria coa que enredar; por hoxe élles abondo, así que aí lles queda.