Cinco anos da Metega: o novo modelo de concentración parcelaria

O pasado agosto cumpríanse xa cinco anos da entrada en vigor da Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia (Metega). Esta lei tiña o obxectivo de simplificar e axilizar o procedemento de agrupamento de terras ata entón regulado pola Lei 10/1985, do 14 de agosto, de concentración parcelaria para Galicia e as súas modificacións. Antes de avaliar o funcionamento da norma nestes cinco anos, convén ter en conta algúns dos antecedentes.

O problema da excesiva división da terra como impedimento para o desenvolvemento do potencial agrario no norte de España, xa foi referido nunha das cartas de Jovellanos en 1795, na que anhelaba unha lei “para detener la funesta subdivisión de las suertes en Asturias”. Na década de 1870, Eduardo Chao deputado por Ourense e Ministro de Fomento da Primeira República presentou un proxecto que pretendía incentivar as permutas e venta de parcelas situadas mais lonxe da casa do cultivador, aínda que o proxecto non chegou a debaterse nas Cortes.

A principios do século XX comezan a idearse leis e medidas pero ningunha delas chega a aprobarse. Deste xeito, ata a Lei de Concentración Parcelaria de 1952, as únicas medidas levadas a cabo e que tiveron algún efecto sobre a división da propiedade foron a inclusión no Código Civil de 1889 do dereito de retracto e as exencións fiscais ás permutas encamiñadas á agregación de parcelas contiguas. Por tanto, desde que se fixeran as primeiras concentracións ata o día de hoxe, ningún outro instrumento revelouse tan efectivo na consecución do obxectivo de incrementar o tamaño das parcelas de cultivo que pronto deixouse de ver como un fin en si mesmo, para pasar a ser un recurso técnico ao servizo dunha ordenación rural mais ambiciosa. Así en 1968 promúlgase a “Lei de Ordenación Rural”, que pretendía a integración de medidas e unha mellor coordinación entre os organismos responsables das decisións relacionadas cas estruturas agrarias e a mellora do rural.

Como se pode ver, o obxectivo integrador da concentración parcelaria con outras actuacións e circunstancias do momento non é algo novo. Da mesma forma, a METEGA, ademais de axilizar o procedemento, pretende ir mais aló implicando ás explotacións na reestruturación parcelaria, compatibilizándoo co plan urbanístico e integrándoo desde o punto de vista ambiental e paisaxístico. Na actualidade, ao igual que ai 60 anos, o principal obstáculo para a súa integración con outros proxectos é a frecuente dilatación no tempo do procedemento que, xunto co seu custo, é o talón de Aquiles da reestruturación parcelaria. Deste xeito, cobra importancia como principal, o obxectivo da Metega de reducir os tempos das actuacións destinadas á reestruturación, dado que unha redución do tempo tamén implica unha redución do custo, non só de execución senón tamén do custo de oportunidade das explotacións.

Polo xa exposto, a falta de mais tempo de funcionamento da lei, a avaliación dos cinco anos de aplicación da Metega debe facerse principalmente segundo á sua contribución á diminución do tempo de execución. Neste punto cabe sinalar que para obter a mellora nos tempos que ofrece a lei, debe ir coordinada cos investimentos no momento pertinente, xa que un dos motivos frecuentes de extensión no tempo é o atraso nas obras por motivos orzamentarios ou doutra índole.

Aínda que non se dispón de exemplos de zonas de reestruturación parcelaria realizadas aplicando de principio a fin a Metega, debido fundamentalmente á falta de novos decretos neste cinco anos, si existen zonas que se desenvolveron na case totalidade do procedemento. Tal é o caso da parroquia de Benza (Trazo-A Coruña) na que se fixeron os traballos correspondentes ás Bases (investigación da propiedade e clasificación de terras ) no ano 2017, e na actualidade estanse a colocar os marcos que delimitan as novas fincas estando prevista a toma de posesión dos novos predios para o ano 2021. Ou a veciña parroquia de Sta. María de Trazo que tomou posesión neste 2020 habéndose comezado os traballos de investigación no 2014.

En todos os casos trátase de tempos moi inferiores á media dos 30 anos de aplicación da anterior Lei 10/1985. Existen outros exemplos.

En conclusión, volvendo a incidir en que unha parte de estes resultados se deben ao esforzo inversor da Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural dos últimos 5 anos nas obras inherentes á reestruturación parcelaria, o balance da aplicación da Metega non pode mais que ser positivo, nas reducións dos tempos e nos resultados da reordenación da base territorial das explotacions. Este novo instrumento de ordenación rural non e incompatible con outras ferramentas como a da mobilidade da terra, moi o contrario son complementarios e necesarios ámbolos dous.