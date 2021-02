¿8-M en las calles?: no ha lugar

vuelve a estar el 8-m en el epicentro del debate político y social, lo que en España significa que vuelve a alimentar los fogones de la crispación. Es mala cosa que salten chispas en el Gobierno central, con la ministra Carolina Darias rechazando las movilizaciones que preparan organizaciones feministas –“no ha lugar”, zanja– y la ministra Irene Montero plegando velas tarde y con tibieza en su apoyo a las manifestaciones en las calles. No ayuda tampoco Fernando Simón cuando compara la Semana Santa con el 8-M y se mete él solito en otro inoportuno charco: “No es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa que en una manifestación de quinientas personas”. Y vuelve a equivocarse de medio a medio Unidas Podemos al confirmar su presencia en los actos feministas. ¿No hemos aprendido nada de lo que ocurrió hace un año? No hablamos de la manipulación política ni de la deplorable estigmatización de todo lo que significa el 8-M, un movimiento absolutamente respetable y necesario. Lo que decimos es que no tienen encaje las movilizaciones que desde el feminismo algunos se empecinan en celebrar con el escenario epidemiológico de riesgo alto, según el semáforo de alertas de Sanidad, y la todavía elevada presión hospitalaria tanto en planta cuanto en uci. ¿Es tan difícil entender que, aunque asistimos a una caída sostenida de casos activos y de nuevos contagios, la incidencia acumulada en España está en 205/100.000 todavía, muy lejos de los objetivos de control de la pandemia que marca la Organización Mundial de la Salud? No es admisible que a nuestros gobernantes y líderes políticos se les llene la boca con llamamientos a la responsabilidad ciudadana y a la coherencia, un día sí y otro también, pero que tiren balones fuera –unos más que otros, seamos justos– cuando toca cerrar filas con la sensata titular de Sanidad y decir alto y claro que no ha lugar a salir a las calles este 8-M, ni quinientos, ni cincuenta ni cinco. Lo que sí toca es una conmemoración virtual, digna y reivindicativa. Lo que sí toca es defender a las mujeres y pelear por la igualdad todos y cada uno de los días del año. Esto no va de progresistas y conservadores, va de blindar la salud pública, la gran prioridad desde la irrupción del COVID. No demonicemos el Día Internacional de la Mujer ni lo culpemos de la expansión de la pandemia en marzo pasado –una exageración indigerible–. No es eso, no es eso. Pero si nos piden que no pensemos en salvar la navidad ni en salvar la Semana Santa, sino en salvar vidas, no pueden pretender que celebremos el 8-M como si nada pasase. Porque sí pasan cosas, y la normalidad sigue, ¡ay!, estando lejos.