¿A alguien le apetece mostrar la sonrisa?

NO HAY QUE TENER una licenciatura en Matemáticas ni ser un lince en observación para llegar a la conclusión, de un simple vistazo, de que un noventa por ciento o más de la población compostelana sigue saliendo a la calle con mascarilla. ¿Somos un caso extraño o peculiar a nivel nacional? En absoluto, porque en el resto de ciudades españolas ocurre tres cuatros de lo mismo dos semanas después de que Pedro Sánchez, con su habitual tonillo didáctico, anunciase el fin de las restricciones en torno al bozal humano. Había que “dejar paso a las sonrisas”, proclamó ufana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, durante un claro ataque de cursilería. Y, sobre todo, había que dar un caramelito optimista a la sociedad para que el embrollo de los indultos pasase a un segundo plano informativo. Pues bien, cada vez está más claro que la inmensa mayoría de los españoles prefiere marcarse sus propias normas y restricciones por una razón muy clara: ya no hay confianza en las consignas de un Gobierno que, sin pactar nada con las comunidades autónomas, quiso apuntarse en solitario el triunfo del fin de las prohibiciones y la llegada de la libertad. El resultado de aquella decisión, como hemos podido comprobar, invita muy poco a mostrar la sonrisa y sí, en cambio, a ocultar el crujir de dientes debajo del protector buconasal, que es lo que está haciendo la gente sensata en Compostela, Jaén, Logroño, Salamanca y Gayumbos del Condado. Ahora, con los nefastos datos conocidos ayer sobre el índice de contagios, habrá que ver cómo transcurre a nivel turístico lo que queda de julio y cuántas reservas hoteleras empiezan a anularse a todo tren tras las recomendaciones lanzadas por varios países, entre ellos Francia, de no viajar a España, pero la cosa pinta mal. Muy mal. Eso sí, siempre nos quedará el recurso de echar la culpa a los veinteañeros por haber celebrado fiestas nocturnas sin mascarilla y enseñando la sonrisa. Habrá que reír, por no llorar.

Beatriz Castro/ Periodista