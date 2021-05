A cerrar heridas con la lei de saúde

diálogo. Pasadas ya las elecciones del 4-M y con el debate entre quienes defendían el levantamiento del estado de alarma o una nueva norma para regular la pandemia cada vez más en el olvido –gracias al efecto de las vacunas–, el Gobierno central parece enterrar el hacha de guerra con la Xunta acerca de la reforma de la lei de saúde y al fin se abre a explorar la vía del diálogo. Un camino que debería haberse iniciado antes, desde el principio, en lugar de apresurarse a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional sin avisar. Lo normal, como siempre sucedió cuando La Moncloa entiende que una norma autonómica sobrepasa sus competencias, hubiese sido ponerse en contacto con Santiago, sentarse a debatir los puntos de conflicto y, en caso de no haber pacto, acudir a la vía judicial. No fue así, por mucho que Alberto Núñez Feijóo mostrase la clara disposición de su Ejecutivo a retocar lo que hubiese que retocar en el texto, pese a considerar que su encaje legal era pleno. Pero como dice el refrán, nunca es tarde si la dicha es buena y el entendimiento entre Alfonso Rueda y Miquel Iceta para abordar un punto de encuentro al margen del TC es buena noticia no sólo para que ambas instituciones limen asperezas sino para dar certidumbre a la población ante una pandemia tocada, pero no hundida. Las heridas en torno a la lei de saúde, al fin, empiezan a cerrarse.