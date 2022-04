A enorme importancia da balneoterapia na medicina actual

SANTIAGO “É indiscutible a relación entre as augas termais e o Camiño de Santiago”. Así o afirma o profesor emérito da USC Juan Gestal no prólogo do libro Balnearios en los Caminos de Santiago en Galicia, publicación que xorde ao abeiro da Cátedra de Hidroloxía Médica USC-Balnearios de Galicia e que profunda nos balnearios galegos en torno á Ruta Xacobea, nas súas contornas, ou na súa riqueza cultural e gastronómica. Ademais, baixo o título A saúde é o que importa, esta Cátedra promove este ano un novo ciclo destinado a difundir entre a sociedade o valor terapéutico das augas mineromedicinais. Esta iniciativa cumpre a súa 4ª edición e a primeira sesión de 2022 terá lugar o 20 de abril no salón Rahid do Hotel Araguaney, onde se celebrará unha mesa redonda moderadora polo director da Cátedra, o doutor Gestal, gran defensor do termalismo.