A falta de acuerdo, bienvenida sea la cordialidad

Si el esperado primer encuentro entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo tras el relevo al frente del PP era un examen para medir la capacidad mutua de llegar a grandes pactos, el resultado por ahora es un claro necesita mejorar. A pesar de que La Moncloa no facilitó un orden del día previo, el de Os Peares, muy descontento, no es de los que ponen excusas de mal estudiante y se presentó con los deberes hechos ante la acuciante escalada de precios que ahoga a miles de familias y empresas. Como buen invitado, acudió a la cita con un paquete bajo el brazo en forma de medidas para limar impuestos de manera selectiva, con el objetivo de inyectar liquidez en los bolsillos del consumidor, incrementando su renta disponible entre 3.500 y 3.800 millones. Un regalo de mano tendida para ayudar al presidente del Gobierno en tiempos difíciles, condicionados por la pandemia y por la guerra de Ucrania, que el socialista sin embargo se negó a aceptar. El secretario general del PSOE no quiere saber nada de rebajar el IRPF, dejando claro que su receta económica está en las antípodas. Tampoco mostró mucho interés en obtener consenso de cara a convalidar en el Congreso el plan anticrisis frente a las consecuencias del conflicto bélico, que contempla la a ampliación del bono social eléctrico y del Ingreso Mínimo Vital. Una jugada política a sabiendas de que será difícil para los de la gaviota votar en contra, apostando porque al final se abstendrán. Sobre el tapete se pusieron muchos asuntos –también se habló de los fondos europeos o del Sáhara–, pero entendimientos hubo muy pocos. Más bien sólo uno: desbloquear las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, cuyo mandato lleva tres años caducado. Escaso botín para tanta cumbre, que, con todo, esconde una noticia positiva: la amabilidad que sobrevoló el cara a cara, según coincidieron tanto el mandatario como el nuevo jefe de la oposición. Si bien el cambio de tono no se tradujo en nada tangible, abre al menos expectativas de que las dos grandes formaciones superen la tensión y avancen hacia un diálogo fructífero que les permita soltar amarras con los extremos, escenario que pone nerviosos a Podemos y Vox. Tras un apretón de manos y tres horas juntos, ¿está España ante el inicio de una buena amistad? A falta de acuerdo, bienvenida sea la cordialidad.