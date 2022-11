A la Ciencia no salen las cuentas en Igualdad

En disciplinas como las Matemáticas, la Ingeniería o la Física, donde las sumas, las restas y los porcentajes son tan sumamente importantes, hay números que no terminan de encajar y que alarman. Concretamente en lo que se refiere a la brecha de género. En el siglo XXI y en plena Unión Europea, hombres y mujeres siguen sin disponer de idénticas oportunidades ni gozan de las mismas facilidades a la hora de ocupar puestos de responsabilidad. Y no hablamos de oficios históricamente masculinizados, como pueda ser la construcción, el transporte por carretera o el Ejército, por citar solo algunos ejemplos, sino de discriminación en la mismísima universidad. En el cerebro y centro de conocimiento de la sociedad contemporánea no todos somos iguales todavía, tal y como constatan los testimonios recopilados por EL CORREO GALLEGO en el Primer Plano de la edición de este domingo. A pesar de que todas ellas son profesionales de éxito con importantes hojas de servicios a sus espaldas, para llegar a su posición tuvieron que superar obstáculos derivados únicamente de nacer con un determinado sexo. Los estereotipos sobre su validez para generar conocimiento, la falta de referentes intelectuales femeninos, la barrera de la maternidad y otros roles que tradicionalmente les vienen asignados, además de un largo etcétera que a menudo condicionan la elección de los itinerarios educativos son algunos de los inconvenientes que padecieron. En general, es un hecho que ellas obtienen mejores calificaciones y registran menores tasas de abandono, pero por contra se dan contra un muro en el acceso a un puesto de trabajo, situación que se agrava a medida que nos adentramos en cargos directivos, normalmente copados por varones. En el ámbito de la investigación, a pesar de que el 50 % de las tesis doctorales llevan nombre de mujer, apenas el 22 % son catedráticas. El menosprecio profesional, el abuso de poder, los agravios en la financiación y el limitado reconocimiento que se les brinda son todavía en estos tiempos el pan nuestro de cada día, lo que hace vital otorgarles una mayor visibilidad para vencer estos handicap. A lo largo de la últimas décadas se conquistaron muchos avances, eso es indudable, pero es necesario redoblar la intensidad. En la Ciencia, como en otros muchos sectores, todavía no salen las cuentas en Igualdad.