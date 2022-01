en españa somos muy dados a poner a caldo el cine que hacemos aquí, cuando lo cierto es que todos los años se ruedan películas muy notables que, por desgracia, apenas tienen repercusión. El problema fundamental es no llamarse Pedro Almodóvar, director hipervalorado que casi siempre cosecha críticas excelentes pese a parir con frecuencia pestiños infumables, o no pertenecer a la casta integrada por Penélope Cruz, Javier Bardem y otros actores que han logrado comerse algún rosco en el extranjero. Pues bien, en España se acaba de estrenar un filme que, sin ser ninguna obra maestra, ni pretenderlo, logra con creces el dificilísimo reto de mantener al espectador con una sonrisa permanente en la cara e inundar el ambiente de buen rollo. No, la película no gira en torno a la Guerra Civil, ni sobre la memoria histórica, ni sobre jóvenes díscolos con padres comprensivos o cargantes, y ni siquiera es la típica comedia de enredo protagonizada por personajes delirantes, temas que se repiten de forma constante en la producción nacional. La obra en cuestión se titula A mil kilómetros de la Navidad y narra la historia de un treinteañero algo gris y con pocas habilidades sociales que es enviado por el director de su empresa, dedicada a hacer auditorías, a analizar las cuentas de una veterana compañía turronera que se encuentra radicada a cientos de kilómetros de su residencia. Todo eso sucede poco antes de que den comienzo las fechas claves navideñas y la principal característica del joven auditor es que odia con todas sus fuerzas los villancicos, el turrón, las reuniones familiares, las cabalgatas de reyes y todo lo que se menea cuando el año toca a su fin. Allí, en su breve y nevado destino laboral, tendrá que lidiar con una serie de personajes que son todo lo contrario a él... y las chispas no tardarán en saltar. El protagonista, por cierto, es el compostelano Tamar Novas y borda su papel. Ojalá los críticos que solo se fijan en Almodóvar y Penélope hablen mucho de esta película. Se lo merece, por fresca y simpática. Beatriz Castro. Periodista