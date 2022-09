A palos con la fiscalidad

Fiscalmente, Andalucía se une cada vez más a Madrid; políticamente, Juanma Moreno cada vez más a Díaz Ayuso, y estos dos presidentes de importantes comunidades populares se juntan a Núñez Feijóo para conformar la santísima trinidad del Partido Popular. Cuando el Gobierno de la comunidad del sur, recién estrenada su mayoría absoluta, decide anular el impuesto de patrimonio, dentro de un plan más general cuya filosofía es un descenso progresivo de la presión fiscal, está clarificando el mapa ideológico español y destacando los límites que dividen lo que significan y pregonan el Partido Socialista por una parte y el Partido Popular por la otra, las dos grandes formaciones del bipartidismo que son las únicas con opciones reales de gobernar. Intensificar el eje Madrid-Sevilla, repitiendo las mismas políticas e incluso un cierto estilo de llevarlas a la práctica –ayer Juanma Moreno, en una imitación perfecta de Ayuso, pedía a los empresarios catalanes que se fuesen para Andalucía, que les saldría más barato–, es ponerle las cosas más claras a los ciudadanos: frente a un modelo de agresividad impositiva contraponen otro caracterizado por la bajada de tributos; y frente a un estilo político intervencionista que interfiere hasta en las decisiones personales de la gente presentan un ideal de libertad máxima para que los ciudadanos disfruten de su libre albedrío sin tener que mirar de reojo a las órdenes del Estado. Con Feijóo al mando, la conexión se amplía a un convoy Galicia-Madrid-Andalucía que del norte al sur recorre toda España con este mensaje híbrido trenzado entre los tres dirigentes ahora mismo más influyentes de la derecha. El modelo de bajar impuestos porque mejora la vida de los españoles ya no tiene vuelta atrás para Feijóo, es su gran apuesta para llegar a La Monlcoa, lugar desde donde le replica el Gobierno con lo que consideran errores de la teoría impositiva conservadora. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, fue clara: “No tenemos una maquinita para hacer dinero para pagar maestros, maquinaria sanitaria o del sistema de dependencia... Esa máquina se llama fiscalidad”. El PSOE sugiere que con menos recaudación habrá menos servicios y el reto del PP será demostrar lo contrario: que menos impuestos no tienen por qué mermar la caja del Estado o que, aun así, los servicios estarían blindados. El escenario está servido, he aquí la lucha que nos espera.