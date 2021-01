A vueltas con quién paga la factura

estación depuradora Hay proyectos fundamentales para el desarrollo de Santiago que tal parece que les han echado el mal de ojo. La estación depuradora de aguas residuales, por ejemplo, una instalación que hace años se quedó pequeña para atender las necesidades de la ciudad, pero mucho más para depurar los ríos de tinta que se llevan empleado para escribir sobre ella, porque lleva coleando desde los tiempos en los que Isabel Tocino era ministra de Medio Ambiente, que no fue precisamente antes de ayer. Por no estar, ni siquiera hasta hace bien poco estaba clara su ubicación, bailando entre A Silvouta y O Souto. Con unos Fondos Europeos que iban y venían, como el cauce del Guadiana, siempre con la amenaza de perderlos y que el dinero para costear la instalación –Y la multa de la Unión Europea– acabaran saliendo de donde siempre, es decir, del bolsillo del ciudadano en forma de recargo en el recibo. Ahora parece que sí, que por fin hay sitio, A Silvouta, y financiación europea, convenio para llevarla a cabo y plazos razonables para verla en funcionamiento. Pero como con los malos de las películas, que nunca se puede estar totalmente seguro de que no resuciten, ayer volvió a salir el fantasma de que al final nos puede aparecer el cobrador del frac oculto detrás de la factura del agua, porque la parte que le tocará desembolsar al Ayuntamiento es más alta que la que se cobró en otras localidades. A estas alturas, y después de nueve años de debates, además de por el bien del medioambiente y por evitarse la multa, casi hay más ganas de que la EDAR acabe de una vez para poder empezar a hablar de otro tema, porque este ya empieza a cheirar de más, y no solo por el agua que la actual estación tiene que verter al río por falta de suficiente capacidad de depuración.