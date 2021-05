Abocados a una profunda reflexión

los resultados del 4-m no son extrapolables a unas generales pero lo ocurrido en Madrid sí que está teniendo consecuencias en España. La primera, que sin ser lo más relevante tiene especial trascendencia, hay que buscarla en ambos extremos. El adiós de Pablo Iglesias va a marcar el futuro de la izquierda y el frenazo a Vox significa que el sufragio útil, esos “votos prestados” a los que aludió la propia Isabel Díaz Ayuso, puede volver a concentrarse en torno al PP en aquellas comunidades en las que está diluido.

Lo ocurrido este martes tiene un gran damnificado. Pedro Sánchez provocó el aleteo de la mariposa de Murcia en un intento de hacer crecer a Inés Arimadas a costa de cerrar el paso a Pablo Casado y la jugada le salió peor de lo que podía imaginar. Ciudadanos sigue la ruta de UPyD y los populares se reenganchan en la próxima carrera hacia La Moncloa.

El gran derrotado no es Ángel Gabilondo, sino un presidente del Gobierno que se implicó en una lucha cuerpo a cuerpo contra la líder madrileña del PP, intentó limitar al máximo las decisiones del Ejecutivo regional madrileño, sus asesores diseñaron la campaña del candidato socialista e, incluso, puso el aparato del estado a disposición de sus intereses –utilizó el BOE en el preámbulo de una ley órganica, la que modifica el artículo 315.3 del Código Penal para suprimir el delito de coacciones en las huelgas, para cargar contra el PP y el ministro del Interior en un mitin afirmó que ese partido era una organización criminal– en plena campaña. Errores graves que fueron castigados en las urnas de forma aplastante con un histórico dato de participación. ¿Qué le espera a Sánchez? Cierto que Madrid no es España, y que los populares vienen de dos humillantes derrotas en Cataluña y Euskadi aunque de otra victoria aplastante en Galicia, pero el Gobierno de coalición está seriamente tocado tanto por la derrota del PSOE como por el desmantelamiento de Unidas Podemos, donde solo la vicepresidenta Yolanda Díaz tiene peso específico.

Lo ocurrido en Madrid no se puede extrapolar, pero a Pedro Sánchez solo le legitimaría una nueva convocatoria electoral, algo difícil de asumir en este escenario de contestación donde corre el riesgo de quedarse sin apoyos una vez comprobado que Ciudadanos forma parte del pasado, UP se diluye, los nacionalistas catalanes no le perdonan su inmovilismo, el PNV navega siempre con el viento de cola y las dos caras del PP, la derecha de Ayuso y la centrada de Alberto Núñez Feijóo, son capaces de frenar y aplacar los temores que provoca Vox. Mientras tanto, el presidente del Gobierno a lo suyo: esperando que el maná de las ayudas europeas le permita levantarse de la lona y le facilite continuar en el desgobierno en medio de una doble crisis. Y seguir mirándose en el espejo de La Moncloa.