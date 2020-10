Acción policial frente a irresponsabilidades

parece que, a pesar de las advertencias continuas de las autoridades sanitarias sobre la gravedad de la pandemia que nos acecha, todavía quedan personas irresponsables que se toman la enfermedad a coña y que viven convencidas de que las normas no van con ellas. Es el caso del grupito de amigotes que la madrugada de ayer fue sorprendido por la Policía Local de Santiago en un local hostelero de la rúa de Torrente, en el barrio de Conxo, en medio de una fiesta a puerta cerrada que, dadas las restricciones actuales, no estaba permitida. En ese momento sí le entró el miedo a más de uno, que no dudó en escapar por la puerta de atrás para evitar la multa y el bochorno de una situación comprometida. Los testigos aseguran que los agentes no dudaron en iniciar una persecución que acabó en la ribera del Sarela, con algunos de los huidos empapados tras aterrizar en las gélidas aguas del río. Vamos, una escena de película. Pero más allá del relato de unos hechos lamentables, cabe destacar que la imprudencia de individuos como los que protagonizaron este episodio provoca que sean cada vez más las voces que piden mayor presión policial y sanciones más duras para acabar con actitudes completamente insolidarias y condenables. La experiencia dice que cuando la fechoría va al bolsillo con cifras de varios dígitos suele llevar a la reflexión o a pensárselo dos veces antes de hacerlo. No se trata de implantar un estado policial, sino de impulsar medidas disuasorias, como las que demandas muchos vecinos del Ensanche compostelano para poner fin a los continuos fiestorros en pisos de estudiantes que les perturban el sueño día tras día, además de suponer en muchos casos un riesgo sanitario en el contexto actual. No nos cansaremos de insistir en que el sentidiño es fundamental en la vida.

BEATRIZ CASTRO/Periodista