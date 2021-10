demografía. El problema demográfico que afecta a Europa, pero que se evidencia especialmente en provincias como Lugo y Ourense –donde en 2050 habrá más jubilados que personas en edad de trabajar–, va más allá de si en un futuro no muy lejano el sistema público de pensiones será o no sostenible. Hablamos, como quedó muy claro en una jornada organizada por Afundación, de un tema todavía mucho más delicado: el cuidado de los mayores. Un reto hoy en día que, a juicio de lo expuesto por los expertos, se complicará aún más ante la falta de relevo generacional pero, especialmente, por la precariedad que afecta a los jóvenes, cada vez más pobres y con menos posibilidades de ascenso social. La ausencia de expectativas vitales debido a los bajos salarios o la dificultad de acceso a la vivienda añadirán incertidumbres que mermen la atención a sus familiares de más edad, por lo que el primer objetivo debe pasar por ofrecerles oportunidades. Pero es que además, debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral dejando de prestar el “rol de cuidadoras” que tanta fuerza tenía convierte en vital que el hombre empiece cuanto antes a asumir estas tareas. Un cuadro ante el que las Administraciones deben tomar nota y anticiparse proporcionando más plazas de residencias o dedicando más fondos para la asistencia a domicilio. Actuar hoy para no lamentarse mañana.