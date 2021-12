Adiós a 2021: el raro año de la “nueva normalidad”

Nada es nunca tan malo como para que no pueda empeorar. Sin embargo, después de lo vivido durante los dos últimos años a raíz de la pandemia, se hace difícil pensar que el ejercicio que entra vaya a ser todavía más aciago. Motivos para el optimismo existen, aunque, por desgracia, para la preocupación también. Este 2021 que concluye representaba hace doce meses la esperanza en la vuelta a la normalidad conocida antes del coronavirus, pero tocará a su fin tras vivir acontecimientos que fueron de todo menos convencionales. Enero ya no comenzaba de la mejor manera. El frenesí de encuentros navideños a pesar de las advertencias disparaba los contagios y los fallecimientos en toda España. La incidencia acumulada se salía del gráfico y el número de ingresados en uci volvía a poner a prueba la resistencia del sistema sanitario. Por si no fuese suficiente, los Reyes Magos, en lugar de oro, incienso y mirra llegaron cargados de hielo y frío. La borrasca Filomena barría las provincias del interior hasta convertirse en la mayor tormenta de nieve que azotó el país desde 1971. Y al mismo tiempo, en los Estados Unidos, partidarios del presidente saliente Donald Trump asaltaron el Capitolio encabezados por un tal Jacob Chansley, más conocido como el hombre bisonte. La democracia americana amenazada por unos manifestantes liderados por un tipo disfrazado de vikingo con pieles y cuernos. China y Rusia se frotaban las manos, mientras al mundo solo le faltaba una invasión alienígena. Y pensábamos que 2020 sería insuperable... Por fortuna, el rápido avance de la inmunización vaticinaba que la pesadilla provocada por la covid estaba al principio del fin. Las restricciones y el confinamiento daban paso a la recuperación de la actividad económica y del empleo. Lamentablemente, la irresponsabilidad de una parte de la población –los menos– y la aparición de la variante ómicron volvieron a dar la razón a la Ley de Murphy cuando dice que “si se encuentra bien, no se preocupe. Se le pasará”. Con los casos activos batiendo nuevos récords, la Nochevieja se presenta con pocos motivos para la fiesta y con mascarilla, distancia y ventilación para quien tenga ganas de ella. Si a todo esto le añadimos una inflación que no tiene techo, impulsada por la luz, el gas y los combustibles, o una clase política a la que el CIS sitúa entre los principales problemas de los ciudadanos, para que 2022 sea por fin mejor, además de la ayuda de los científicos ante el virus, es obligatorio tomarse las doce uvas, ya sea peladas o sin pelar, con pepitas o sin ellas. Porque también va a hacer falta una dosis de buena suerte.