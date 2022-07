Adiós a unas fiestas descafeinadas

Estoy segura de que habrá quien haya visto en estas fiestas del Apóstol, las fiestas de la recuperación y de la vuelta a la normalidad. Pero para mí nada más lejos de eso. Quizá porque yo he vivido tiempos mejores, con carteles de grandes conciertos en los que Compostela era la ciudad de referencia, y lo mismo tenías a Pavarotti en la plaza do Obradoiro que a Sting, Bruce Springsteen o Julio Iglesias en el Monte do Gozo si era Xacobeo. Y si no lo era, siempre había un Belle & Sebastian, una Amaral, un Alejandro Sanz, una Bebe, un Antonio Vega o un triunfito de primera ornada que te lo solucionase en la praza da Quintana.

Por allí pasaba todo cuanto artista nacional estaba de moda. Los de fuera y los de aquí, porque la cultura gallega, ya sea con la música de Carlos Núñez, Budiño, Milladoiro, Luar na Lubre y tantos otros, o con los bailes de las agrupaciones folclóricas, siempre ha estado muy presente en las fiestas grandes de la ciudad.

Y vale que la situación económica, sanitaria y de gobierno es otra muy diferente, pero a mí este Apóstol me ha pasado sin pena ni gloria. Aquellas noches de pregón de Luz Casal, Marta Sánchez, Ana Belén, Boris Izaguirre, Carlos Blanco, o la mismísima Sara Montiel con la praza do Obradoiro abarrotada, no tienen nada que ver con la que se vio este año con Tamar Novas, pese a ser un actor con mucho tirón y un pregonero estupendo. Y honestamente yo creo que ese arranque tan desvaído de las fiestas no tuvo nada que ver con él, sino con que no había una propuesta musical acertada que lo acompañase. Y no se trata de que los músicos sean buenísimos, sino de que estén en la onda de lo que le gusta a la mayoría de los que salen ese día. Y ya si eso de los Fuegos hablamos otro día.