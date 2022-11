Adiós al cutrerío de la casa cuartel

por fin parece que Santiago contará con un cuartel de la Guardia Civil digno tras muchos años, décadas más bien, de promesas incumplidas. Lo cierto es que las instalaciones del cuerpo armado meten miedo desde hace mucho tiempo, así que bienvenida sea la inversión prevista, superior a lo diez millones de euros, para derribar buena parte del espantoso edificio, construir nuevos módulos y remodelar por completo lo que quede en pie. Las imágenes virtuales casi siempre tienen que ver poco con la realidad, pero cabe esperar que los bocetos del proyecto final, publicados hace pocos días en exclusiva por EL CORREO, se parezcan bastante a la realidad. En esas imágenes se ve un inmueble moderno y compacto de color gris plateado, muy de moda en la actualidad, que acogerá múltiples oficinas tanto de trabajo como de atención al público, además de servicios tales como cafetería, gimnasio, talleres, perreras, almacenes. Quienes acudan a As Cancelas a interponer una denuncia contarán también con cómodas zonas de aparcamiento y ya no tendrán la impresión, como ocurre ahora, de entrar en el túnel del tiempo hasta la década de los 70 del pasado siglo, posiblemente la más nefasta de la historia a nivel arquitectónica. También las viviendas de los guardias serán rehabilitadas, por lo que los profesionales que se encargan de velar por nuestra seguridad ya no se verán obligados a residir en unos pisos que llevan una eternidad cayéndose a cachos. La Guardia Civil siempre presumió de austera... pero en el caso de Santiago la cosa rozaba el cutrerío. Bienvenida sea, pues, su entrada en el siglo XXI.