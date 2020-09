Aerolíneas con pies de plomo

PARECE QUE EL INVIERNO será duro para el aeropuerto de la capital gallega. No son buenas las expectativas después de una temporada estival que deja unos resultados más bien malos. O muy malos. Que Lavacolla perdiera un millón de pasajeros en los siete primeros meses del año permite hacerse una idea del balance del próximo diciembre: es impensable que se alcance el sueño de los tres millones de pasajeros. En este contexto, es importante que las compañías aéreas sigan apostando por la terminal de Rosalía de Castro; y que no la dejen incomunicada, porque hacerlo supondría dejar a Galicia sin un servicio fundamental. Es cierto que la situación no está para tirar cohetes. Algunos países europeos ya recomiendan a sus ciudadanos no viajar a España; mientras que la evolución de la pandemia es para todos una incógnita. Así las cosas, es obvio que las aerolíneas den pasos con pies de plomo y estudien al milímetro sus programaciones de cara a un invierno que con toda probabilidad estará marcado por los rebrotes y las restricciones, al menos por áreas. El temor en Santiago es que se esfumen de la pantalla de destinos las rutas internacionales: Roma lo hará el próximo octubre; Malta, también; Londres Gatwick, igual; como Fráncfort Main. Y, desgraciadamente, las que quedarán por caer. Allá cada compañía con sus números. Pero es de recibo que todas guarden las formas y que mantengan bien informados a sus clientes. Al menos, si se producen cancelaciones de vuelos programados y con billetes vendidos. Es muy elástico comunicar dos días antes de la partida que una frecuencia se suspende y que el pasajero tiene un bono a su disposición o la posibilidad de solicitar un reembolso. Cualquier maniobra debe comunicarse con tiempo y no esperar a que alguien pregunte. Porque un viaje no se organiza en dos minutos.

BEATRIZ CASTRO/Periodista