Agua, basura y buses renqueantes

despedimos un año y nos adentramos en otro nuevo, superado el ecuador de la legislatura, con algunos asuntos importantes pendientes de resolver en la capital gallega. Problemas que permanecen en la agenda pública desde hace mucho tiempo y que urgen una solución. Que una ciudad como Santiago siga sin regularizar servicios indispensables como el suministro de agua, la recogida de residuos y limpieza o el transporte público es cuando menos preocupante. Sabemos que sacar adelante contratos de este calibre, y mucho más de manera consensuada, no es una cuestión sencilla. Pero es imperativo que la gestión pública se centre en su resolución. Que los tres grupos de la oposición, de colores bien diferentes, se pongan de acuerdo para exigir al gobierno de Sánchez Bugallo que convoque un pleno extraordinario para abordar el nuevo contrato de abastecimiento y saneamiento pone de manifiesto que el agua no es un asunto baladí. Como tampoco lo es la recogida de basura. Sabemos que el proyecto está proceso de adjudicación y que contempla numerosas mejoras para la ciudad; pero lo que no podemos permitir es que Santiago siga siendo una suerte de vertedero más tiempo. Da pena caminar cualquier noche por el casco histórico tropezándose cada dos pasos con bolsas de residuos chorreantes depositadas sobre las propias piedras del pavimento; como también la da ver los contenedores desbordados fin de semana sí y al otro también. Y no es solo una cuestión de poco civismo por parte de los ciudadano; sino de una falta de capacidad por parte del servicio. ¿Y hasta cuándo seguiremos cruzándonos con buses urbanos humeantes y renqueantes? Es otra asignatura pendiente. Y sangrante, cuando de nuestra ciudad salen autocares de última generación para urbes de toda España y media Europa. Queremos avanzar hacia la adaptación al cambio climático. A ver cómo lo hacemos con estas tartanas que, además, dan una muy mala imagen de la ciudad.